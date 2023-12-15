Тюменские аграрии за год экспортировали более 140 тыс. тонн зерна в Казахстан

В целом на экпорт в 2023 году пошло более 150 тысяч тонн тюменского зерна и гороха, сообщает Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре.

С начала года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам досмотрено свыше 4,3 тыс. партий зерна и продуктов его переработки. Основным импортером продукции явился Казахстан. В республику оформлено более 3900 сертификатов на общий объем более 141 тыс. тонн. Для экспорта в Латвию и Китай оформлено 385 сертификатов на горох продовольственный весом более 18 тыс. тонн.

Всего на экспорт было оформлено более 4300 фитосанитарных сертификатов, в том числе:

на пшеницу — более 64 тыс. тонн; ячмень — более 68 тыс. тонн; горох — более 18,5 тыс. тонн; овес продовольственный — более 2,8 тыс. тонн; хлопья овсяные — 250 тонн; отруби - 3,5 тыс. тонн. Сотрудниками Управления проверено 1184 сопроводительных документов по идентификации зерна, 965 из которых соответствовали требованиям законодательства.