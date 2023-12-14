Тюмень примет школьников-туристов из Москвы по программе "Город открытий"

Впервые в Тюмени запускается детская образовательно-туристическая программа "Город открытий" – совместный проект Комитета по туризму Москвы, правительства Тюменской области и туроператоров региона. С 19 по 22 декабря 30 учеников из столичных школ примут участие в пилотных треках "Предпринимательство" и "Энергетика". Ребят ждет знакомство с историей Сибири в целом и Тюмени в частности, интересные экскурсии, посещение профильных площадок и многое другое. Завершится программа генерацией идей для индивидуальных проектов, которые каждый сможет в дальнейшем реализовать в своем городе.

Оба трека будут проходить параллельно. Участников проекта "Предпринимательство" – уникального для всей страны продукта, аналогов которого нет ни в одном регионе – ждут три вектора для изучения темы. Первый – знакомство с историей города, его купеческим наследием, временем, когда в Тюмени зародилось предпринимательство. Школьники прогуляются вместе с купчихами по знаковым местам города и посетят музей "Усадьба Колокольниковых".

Второй вектор – погружение в настоящее. Ребята побывают на единственной в стране кафедре предпринимательства, где узнают, как организовать собственное дело из первых уст. Обсуждение бизнес-кейсов продолжится на мастер-классе в кулинарной студии "Вари-Играй". В полевых условиях на рынке "Михайловский" дети обкатают собственные бизнес-идеи и познакомятся с местными продуктами.

Третий вектор – возможность заглянуть в будущее, изучить способы продвижения товаров и услуг с помощью ультрасовременных медийных инструментов. О цифровых технологиях и digital-маркетинге школьники узнают в крупнейшем digital-агентстве региона "Менделеев", а также поучаствуют в мастер-классе по созданию вертикального видео.

В рамках трека "Энергетика" школьники познакомятся с полным циклом производства энергии: от нефтяной скважины до розетки. Окунутся в историю нефтедобычи в Музее науки и техники Зауралья им. Д. И. Менделеева и узнают, что именно в Тюмени сосредоточены крупные энергетические, нефтеперерабатывающие и нефтесервисные предприятия.

Школьники побывают на учебном полигоне ТИУ, увидят, как работает буровая установка и принесут клятву нефтяника. А затем отправятся на завод "Тюмень Прибор", где создают ультрасовременные системы автоматизации для нефтегазовой, энергетической промышленности и других отраслей. Продолжится программа на подстанции "ПРИЧАЛ" – месте, где с помощью новейших технологий энергию доставляют в каждый дом. В финале образовательного путешествия ребята встретятся с изобретателем и примут участие в форсайт-сессии "Конструкторы будущего".

Проект "Город открытий" Мостуризма начал работу в столице в 2020 году. В мае 2022 года программа впервые была масштабирована на регионы России. Первым городом стал Тобольск с треком "Экология и устойчивое развитие". В рамках межрегионального взаимодействия Москва предложила коллегам из региона применить свой успешный опыт и привлечь внимание юных туристов, предложив им стать исследователями Тюменской области, ее истории, культуры и индустрии. Проект был реализован в рамках трехстороннего соглашения между Комитетом по туризму г. Москвы, Правительством Тюменской области и компанией СИБУР.