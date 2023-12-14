"Работа России" проведёт финальную в этом году ярмарку вакансий

183 вакантных рабочих места представят тюменские предприятия на финальной в этом году ярмарке вакансий. Мероприятие пройдёт в четверг, 14 декабря, в Кадровом центре "Работа России".

Ярмарка вакансий соберёт в одном месте предложения для трудоустройства от 8 крупных предприятий региона. Свои вакансии предложат машиностроительный завод "Тюменские моторостроители", ООО "Тюмень Водоканал", "Энергосбытовая компания "Восток", аптечная сеть "Фармация" и другие. Компании нуждаются в инженерах, машинистах автомобильного крана, электромонтерах, фрезеровщиках, слесарях, курьерах, фармацевтах и прочих специалистах.

Предлагаемая заработная плата - от 20 до 81 тысячи рублей.

На ярмарке вакансий все желающие могут пройти экспресс-собеседования с работодателями, оставить свои резюме и задать все интересующие вопросы.

Мероприятие пройдет с 11 до 12 часов в rадровом центре "Работа России" по адресу ул. Республики, 204В, корп. 3, 5 этаж, конференц-зал. Вход свободный.