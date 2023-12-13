В Тюмени будут проводить сезонные гастрофестивали

Одним из первых шагов в развитии гастротуризма в Тюменской области станет фестиваль "Сибирь на вкус", сообщил исполнительный директор радиостанции "Наше радио" и соорганизатор независимого объединения-ассоциации рестораторов Тюменской области Филипп Тарасов.

Плнируется, что фестиваль "Сибирь на вкус" будет проводиться четыре раза в год. Первый пройдет с 15 января по 15 февраля и объединит 30 заведений города. Участникам предстоит разработать авторские сеты в одном из трех ценовых диапазонов. В сетах будут представлены блюда из дичи, угощения с включением дикоросов и локальных продуктов. В гастрономических концепциях рекомендуется отразить культурную и историческую уникальность региона в легенде, подаче блюда или в рецептуре.

"Мы знаем, что в истории Сибири есть самые разные национальности: представлена и татарская, и старообрядческая кухня, есть место и польской гастрономии. Можно найти какие-то интересные фишки, которые могут быть реализованы в меню. Действительно большую работу делает правительство Тюменской области и Visit Tyumen, чтобы убедить рестораторов создать сибирскую страничку в меню. И чтобы сибирское меню было интересным, отображало уникальность региона для гостей", – отметил Филипп Тарасов.

Кульминацией фестиваля станет День города Тюмени – с яркой программой, баттлами между шеф-поварами и интерактивными площадками.