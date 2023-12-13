В субботу в Тюмени пройдут продовольственные ярмарки

В Тюмени 16 декабря будут работать четыре ярмарочные площадки, свежую натуральную продукцию можно будет приобрести по следующим адресам:

- ул. Севастопольская, 12/3 (на прилегающей территории к Выставочному залу), с 8 до 17 часов;

- территория парковки в створе улиц Дмитрия Менделеева – Николая Фёдорова – Николая Зелинского с 9 до 17 часов;

- ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей), с 8 до 17 часов;

- пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ "Заречный двор"), с 8 до 17 часов.

На прилавках будут представлены изделия ремесленников, фермерские и личные подсобные хозяйства (мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, мёд и другое), продовольственные товары производителей города Тюмени и юга Тюменской области.

Приглашаем жителей города Тюмени посетить ярмарочные площадки!

Ярмарку проводит администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.