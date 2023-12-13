В частном секторе Тюмени планомерно развивается система централизованного водоснабжения

Фото - https://duma.tyumen-city.ru

Депутаты Тюменской гордумы ознакомились с информацией администрации Тюмени о развитии сетей централизованного водоснабжения на территории города, об эффективности работы городских очистных сооружений канализации и перспективных планах по увеличению их мощностей в 2024 году.

Замглавы города Владимир Кильтау напомнил, что модернизация системы водоснабжения и водоотведения осуществляется в рамках концессионного соглашения, действующего с 26 декабря 2017 года до 30 ноября 2031 года. В 2022 году выполнялись 20 мероприятий на 21,17 км сетей, из них 12 завершены полностью. В рамках техприсоединения к системе централизованного водоснабжения и замене сетей по капитальному ремонту построено около 12 км сетей. Перешедшие на этот год 8 мероприятий протяженностью 27,8 км также завершены. В районах индивидуальной жилищной застройки проложено почти 55 км сетей холодного водоснабжения, это позволяет подключить 1 256 домов. В 2023 году построено 17,5 км сети холодного водоснабжения в районах Березняковский, Лесобаза, Суходольский, Зайково и Электросети. Для обеспечения пожарной безопасности при строительстве сетей водоснабжения всегда устанавливаются пожарные гидранты.

Если анализировать объем работы за десять лет, то с 2013 года количество водоразборных колонок в городе сократилось на 68 процентов, индивидуальных домов с централизованным водоснабжением стало на 3012 больше, количество раскопок на сетях и отключений за десять лет снизилось на 71 процент. Долю потерь холодной воды с 2017 года удалось снизить более чем на 54 процента - с 30 до 11 процентов, технологических инцидентов стало меньше на 68 процентов. Из 166 СНТ централизованное водоснабжение есть в 53, и это еще около 3 тысяч абонентов.

Депутат Александр Григорьев поинтересовался, много ли в городе ведомственных канализационных насосных станций, например, как у РЖД, и как взаимодействуют муниципалитет и "Тюмень Водоканал" с такого рода владельцами. Кильтау отметил, что ведомственных КНС немного, возникающие вопросы решаются оперативно. Второй вопрос депутата касался неприятных запахов в районе улиц Одесская и Харьковская. Как пояснили ситуацию, там находится одна из крупных КНС города, концессионер ведет реконструкцию объекта, по окончании работ запахов не останется.

Александр Захаров напомнил о важности не только централизованного водоснабжения частного сектора, но и централизованного водоотведения, а также о просьбе предоставить общий анализ территорий с указанием, где такие работы провести возможно, а где не стоит ожидать решения этого вопроса.

Помимо этого, депутаты задали уточняющие вопросы по принципу формирования тарифов, а также поинтересовались, учитывался ли рост города и жилой застройки при планировании модернизации очистных сооружений.

Резюмируя обсуждение темы, председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов в очередной раз напомнил о предстоящем выездном заседании в "Тюмень Водоканале", которое запланировано на лето следующего года, а также сообщил, что во всех мероприятиях в рамках концессии предусмотрен рост города и численности его населения. "Что касается концессии и плана мероприятий, он сформирован с учетом перспективы развития города Тюмени. Деньги в развитие инженерной структуры водоснабжения и водоотведения вкладываются с учетом этого прогнозирования. Делается все поэтапно", - подчеркнул Дмитрий Антипов.