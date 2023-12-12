Военные оказывают помощь Тюмени в обеспечении электроснабжения Березняков

Специалисты ТВВИКУ помогают стабилизировать электроснабжение потребителей в микрорайоне Березняковский в Тюмени, сообщает информационный центр правительства ТО.
На проблемные участки военные доставили передвижной генератор мощностью 500кВт. Он способен на время заменить трансформаторную подстанцию, сообщает Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
Мощный дизель позволит перераспределить действующие установки на другие участки электросети, которые требуют поддержки резервными источниками.
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