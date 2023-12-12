Военные оказывают помощь Тюмени в обеспечении электроснабжения Березняков

12:04 12 декабря 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Специалисты ТВВИКУ помогают стабилизировать электроснабжение потребителей в микрорайоне Березняковский в Тюмени, сообщает информационный центр правительства ТО.

На проблемные участки военные доставили передвижной генератор мощностью 500кВт. Он способен на время заменить трансформаторную подстанцию, сообщает Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Мощный дизель позволит перераспределить действующие установки на другие участки электросети, которые требуют поддержки резервными источниками.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2023