В Тюменской области к елкам приставят дополнительную охрану

С 11 декабря в Тюменской области стартует традиционная акция, направленная на сохранение хвойных деревьев от незаконной вырубки. Рейды проводятся государственными лесными инспекторами во всех 22 лесничествах Тюменской области.

Лесники совместно с автоинспекцией, территориальными отделами полиции будут проводить рейды, а также проверять соблюдение требований лесного законодательства РФ при транспортировке древесины. В ход пойдут также беспилотники, котрые повышают раскрываемость преступлений в области незаконной хозяйственной деятельности в лесах и позволяют существенно расширить контролируемый район, фиксировать лесонарушения.