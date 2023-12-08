Служба занятости Тюменской области примет участие в форуме #ВозМОЖНОсти

Фото - Кадровый центр "Работа России" ТО

12 декабря 2023 в Легкоатлетическом манеже Тюмени с 10:00 до 16:00 пройдет региональный специализированный форум-выставка #ВозМОЖНОсти, приуроченный к Международному дню инвалидов.

На форуме традиционно будет работать площадка Кадрового центра "Работа России". Консультанты окажут помощь в регистрации на портале "Работа России", помогут подобрать вакансии для граждан с инвалидностью, расскажут обо всех услугах службы занятости и проведут мастер-классы по профориентации и эффективному поиску работы.

Также в программе запланирована торжественная церемония награждения работодателей за эффективную организацию трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья и вручение региональных и федеральных сертификатов участникам Национального чемпионата "Абилимпикс" 2023.

Помимо выставки, на которой будут показаны лучшие практики и достижения в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, гостей и участников форума ждут различные мероприятия, в том числе концерт, творческие и развивающие мастер-классы, бесплатные консультации специалистов и ярмарка.

Участвовать в форуме могут все желающие лично и онлайн: трансляция будет идти на сайте форумвозможности.рф и на телеканале "Тюменское время" (начало в 10:00).