Служба занятости Тюменской области примет участие в форуме #ВозМОЖНОсти

12 декабря 2023 в Легкоатлетическом манеже Тюмени с 10:00 до 16:00 пройдет региональный специализированный форум-выставка #ВозМОЖНОсти, приуроченный к Международному дню инвалидов.
На форуме традиционно будет работать площадка Кадрового центра "Работа России". Консультанты окажут помощь в регистрации на портале "Работа России", помогут подобрать вакансии для граждан с инвалидностью, расскажут обо всех услугах службы занятости и проведут мастер-классы по профориентации и эффективному поиску работы.
Также в программе запланирована торжественная церемония награждения работодателей за эффективную организацию трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья и вручение региональных и федеральных сертификатов участникам Национального чемпионата "Абилимпикс" 2023.
Помимо выставки, на которой будут показаны лучшие практики и достижения в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, гостей и участников форума ждут различные мероприятия, в том числе концерт, творческие и развивающие мастер-классы, бесплатные консультации специалистов и ярмарка.
Участвовать в форуме могут все желающие лично и онлайн: трансляция будет идти на сайте форумвозможности.рф и на телеканале "Тюменское время" (начало в 10:00).
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru