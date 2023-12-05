Тюменская "единичка" будет чаще курсировать по городу

Фото - https://vk.com/tmnourhome

Для улучшения транспортного обслуживания жителей улиц Казачьи Луга в админисрации города сократили интервалы движения автобусов маршрута № 1д по утрам, сообщает департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

С учетом обращения жителей микрорайона Тура, а также изученного пассажиропотока по маршруту № 1д "ул. Энтузиастов — а/п Рощино" с 5 декабря по указанному маршруту увеличится выпуск автобусов большого класса на 1 единицу. Таким образом, по маршруту № 1д от остановки "ул. Энтузиастов" в утреннее время будут предусмотрены рейсы в 06:29, 07:10, 07:20, 07:38.

По маршруту № 1д организованы укороченные рейсы через ул. Казачьи Луга до центральной части города. Изменение схемы позволило жителям жилого района Туре ездитьв центр и обратно на автобусах большого класса вместимости.

На маршруте № 1 на остановочных пунктах "ул. Энтузиастов", "Школа № 73" изменится интервал ожидания автобусов в утреннее время с учетом движения автобусов особо большого класса. От остановочного пункта "ул. Энтузиастов" по маршруту № 1 в утреннее время будут предусмотрены рейсы в 06:10, 06:23, 06:46, 07:03, 07:31, 07:48, 08:05, 08:24, 08:41, 08:59.

От остановочного пункта "Школа № 73" по маршруту № 1 отправление автобусов в утренние часы будет осуществляться по графику – в 06:24, 06:38, 06:51, 07:04, 07:17, 07:31, 07:44, 08:04, 08:34, 08:51.