Тюменским школьникам помогают узнавать больше о рабочих профессиях

Сто сорок тюменских школьников и их родителей приняли участие во Всероссийской профориентационной акции "Неделя без турникетов".

Всероссийская профориентационная акция "Неделя без турникетов" проходила в апреле и октябре с целью повышения престижа рабочих профессий. Благодаря акции многие школьники смогли сделать выбор профессии и познакомились с предприятиями, на которых они хотели бы работать в будущем.

Специалисты отделений Кадрового центра "Работа России" Тюменской области провели мастер-классы для школьников, где ребята познакомились с рабочими профессиями, востребованными на рынке труда региона и получили новые знания о методах поиска работы.

Евгения Ольшко, ведущий консультант Кадрового центра "Работа России" по городу Заводоуковску, провела профориентационное мероприятие для учащихся 10-11 классов. Старшеклассникам рассказали о профессиях Агротехнологического колледжа. Ребята попробовали себя в роли слесаря по ремонту машинно-тракторного парка, техника по защите информации, повара и в других профессиях.