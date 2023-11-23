Тюменский департамент труда представил топ-5 отраслей по потребностям в специалистах

Ежегодно работодатели региона готовы трудоустроить около 20 тысяс человек. Топ-5 отраслей, в которых требуются специалисты, представил департамент занятости населения Тюменской области.

В него входят: строительство - 15,4 %; транспорт - 13,8 %; торговля - 11,7 %; обрабатывающие производства -9,8 %; образование - 9,3 %.

Отмечается, что во всех сферах будут востребованы специалисты высшего уровня квалификации, квалифицированные и неквалифицированные рабочие.

Накануне губернатор Александр Моор заявил, что в регионе за три года в системе СПО будет создано допольнительно 3 тысячи учебных мест и поручил правительству спрогнозировать потребность в кадрах.