В Тюмени электрикам пришлось восстанавливать освещение объездной дороги

В ГУС ТО накануне вечером сообщили, что на восстановление линии освещения на Обходе города Тюмени специалистам потребуется около суток.
Перебой в работе наружного освещения на ТКАД на участке от Старотобольского тракта до дороги "Тюмень -Боровский-Богандинский" возник из-за замыкания подземного кабеля - требуется проведение земляных работ и замена участка кабельной линии.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru