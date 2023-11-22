В Тюмени электрикам пришлось восстанавливать освещение объездной дороги

В ГУС ТО накануне вечером сообщили, что на восстановление линии освещения на Обходе города Тюмени специалистам потребуется около суток.

Перебой в работе наружного освещения на ТКАД на участке от Старотобольского тракта до дороги "Тюмень -Боровский-Богандинский" возник из-за замыкания подземного кабеля - требуется проведение земляных работ и замена участка кабельной линии.