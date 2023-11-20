Инфляция в Тюменской области за октябрь выросла на 0,45%

Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в октябре увеличилась до 2,28% после 1,83% в сентябре. Темп прироста цен в регионе остается ниже, чем в Уральском федеральном округе (5,35%) и России в целом (6,69%). Основные причины ускорения инфляции: высокая потребительская активность, рост издержек производителей и поставщиков, сообщает пресс-слжуба отделения Банка России по Тюменской области.

Продовольственные товары

В октябре продовольственные товары стоили на 3,24% больше, чем в прошлом году, в сентябре – на 2,28%. В октябре из-за произошедшего ранее ослабления рубля выросли расходы животноводческих организаций на закупку импортных кормовых добавок и запасных частей для оборудования. В результате быстрее стали дорожать мясо птицы и мясной фарш, цены на пельмени и манты превысили прошлогодний уровень. Говяжья и свиная печень по-прежнему дешевели в годовом сопоставлении, но значительно медленнее, чем месяцем ранее. Также по причине произошедшего ранее ослабления рубля быстрее в годовом сопоставлении росли цены на импортируемые фрукты и овощи: бананы, помидоры, виноград и апельсины.

Непродовольственные товары

В октябре цены на непродовольственные товары в области были на 3,00% меньше, чем годом ранее, в сентябре – на 3,09%. В основном повышательная динамика цен обусловлена высокой потребительской активностью. В условиях ограниченного предложения ускорился годовой рост цен на новые отечественные автомобили. Подержанные иномарки в годовом сопоставлении продолжали дешеветь, но не так сильно, как месяцем ранее. Это отчасти объясняется так называемым эффектом базы: если в октябре прошлого года цены на подержанные машины значительно снижались из-за слабого спроса, то в текущем году цены на них несколько выросли.

Прошедшее ослабление рубля и высокий спрос отразились и на годовой динамике цен на смартфоны и телевизоры: они продолжали дешеветь, но не так быстро, как в сентябре. Динамика курса рубля в предыдущие месяцы также способствовала росту издержек отечественных производителей мебели на ввоз из-за рубежа материалов и фурнитуры. Высокий спрос позволил перенести эти издержки в цены мебели, в результате их годовой рост ускорился.

Услуги

Годовой темп прироста цен в сфере услуг в октябре по сравнению с сентябрем в целом под влиянием разнонаправленных факторов практически не изменился и составил 9,84%. С одной стороны, после укрепления рубля во второй половине октября туроператоры снизили цены на туры за рубеж. Кроме того, была расширена маршрутная сетка и возобновлены прямые рейсы крупного авиаперевозчика за рубеж из ряда городов области. В результате в годовом выражении туристические поездки в Турцию и Египет продолжали дорожать, но не так быстро, как в сентябре. С другой стороны, из-за роста топливных издержек авиакомпаний и высокого спроса на отдых внутри страны авиабилеты дорожали сильнее, чем в сентябре.