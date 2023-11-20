В аэропорту "Плеханово" приняли первую пятерку вертолетов Ми-17

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Первая пятерка новых вертолетов Ми-17, построенная на Казанском вертолетном заводе, одном из флагманов холдинга "Вертолеты России", прибыла в аэропорт "Плеханово" — на базу "ЮТэйр — Инжиниринг", сообщает пресс-служба ЮТэйра.

После окраски в фирменную желто-черно-красную ливрею "ЮТэйр" вертолеты приступят к выполнению задач для нефтегазового сектора РФ. До конца 2023 года в рамках контракта с ГТЛК флот "ЮТэйр" пополнится еще 10 вертолетами Ми-17!