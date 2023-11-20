В аэропорту "Плеханово" приняли первую пятерку вертолетов Ми-17

Первая пятерка новых вертолетов Ми-17, построенная на Казанском вертолетном заводе, одном из флагманов холдинга "Вертолеты России", прибыла в аэропорт "Плеханово" — на базу "ЮТэйр — Инжиниринг", сообщает пресс-служба ЮТэйра.
После окраски в фирменную желто-черно-красную ливрею "ЮТэйр" вертолеты приступят к выполнению задач для нефтегазового сектора РФ. До конца 2023 года в рамках контракта с ГТЛК флот "ЮТэйр" пополнится еще 10 вертолетами Ми-17!
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru