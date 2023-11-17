В Тюмени обсудят дополнения к региональному соглашению между правительством и социальными партнерами

Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений уведомила о начале коллективных переговоров по заключению дополнительного соглашения к Региональному соглашению между Правительством Тюменской области, Союзом "Региональное объединение работодателей Тюменской области" и Тюменским областным советом профессиональных союзов на 2023-2025 годы.

В дополнительное соглашение будут включены индикаторы, характеризующих динамику изменения уровня и качества жизни Тюменской области, которые будут использоваться для подведения итогов выполнения соглашения.

Информацию о разработке документа можно получить в секретариате комиссии: Департамент труда и занятости населения Тюменской области (625000, г. Тюмень, ул. Советская, д. 61, тел. +7 3452 42-61-09). Вопросы и предложения необходимо направлять на e-mail: dzn_trud_otn@72to.ru до 7 декабря 2023 года.

Обращаем внимание, что работодатели, не являющиеся членами Союза "Региональное объединение работодателей Тюменской области", имеют право участвовать в коллективных переговорах, вступив в члены Союза или в других формах, определенных указанным объединением.

С текстом действующегоРегионального соглашения и проектом дополнительного соглашения можно ознакомиться на сайте Департамента труда и занятости населения Тюменской области в разделе "Трудовые отношения".