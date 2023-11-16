Журналисты спросили у Пескова, возможно ли создание агломерации Тюмень-Екатеринбург

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Выступление главы Тюмени Руслана Кухарука на секции "Диалог с главами" общероссийского форума "Города России: новые рубежи", где речь шла в том числе про агломерационные процессы, привлекла внимание СМИ - вопрос о возможности создания межрегиональной агломерации Тюмень-Екатеринбург они адресовали пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Дмитрий Песков заявил, что не знает, о чем идет речь, и не знаком с такой идеей. Руслан Кухарук также подчернул, что речи о создании агломерации Тюмень-Екатеринбург не идет, и назвал некорректным толкование в СМИ его высказывания:

Относительно трансляции рядом СМИ информации о слиянии городов Тюмени и Екатеринбурга – конечно, это некорректная информация. Речь шла не о фактическом объединении, а о совместной работе по программам, которые являются взаимно интересными для наших городов в самых разных сферах.

Руслан Кухарук пояснил, что в рамках секции "Диалог с главами" обсуждались различные проекты, городские практики и агломерационные процессы, которые объективно происходят России, чему способствуют инфраструктурные объекты, соединяющие города и регионы страны, в том числе и трасса М-12. "Я отметил, что Екатеринбург и Тюмень объединяет давняя дружба, на уровне межмуниципального сотрудничества идет работа, которая способствует экономической интеграции, укреплению взаимовыгодных отношений в рамках действующего законодательства в таких сферах, как стратегическое планирование, проектное управление, инвестиции и муниципально-частное партнерство, экономика и торговля, образование, культура", - подчеркнул Руслан Кухарук.