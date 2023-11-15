Кадровый центр "Работа России" помогает тюменкам заняться бизнесом

Служба занятости населения Тюменской области в своем арсенале имеет достаточно услуг и сервисов, чтобы помочь женщинам адаптироваться на рынке труда и чувствовать себя востребованными. По статистике женщины обращаются в тюменскую службу занятости чаще, чем мужчины. Женщины не только ищут работу, но и проходят профессиональное обучение, воспитывая детей, а еще консультируются у психологов и профконсультантов.

Одной из самых востребованных услуг у женщин многие годы остается – содействие началу предпринимательской деятельности. Женское предпринимательство в Тюменской области активно развивается. С 2012 года свое дело при содействии службы занятости открыли более 1300 жительниц Тюменской области. Женщины развивают свой бизнес в качестве индивидуального предпринимателя и работают как самозанятые.

В 2022 году из 191 человека, оформивших свое дело – 125 представительниц прекрасного пола. В этом году за консультацией обратилось 482 женщины и уже 73 защитили бизнес-план и открыли свое дело. Сорок пять предпринимательниц оформились в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятость), 27 – в качестве индивидуального предпринимателя и одна женщина оформила регистрацию в качестве юридического лица

Традиционно дамы открывают салоны красоты, ателье, центры дополнительного и дошкольного образования, оказывают клининговые услуги. Но есть и уникальный случай – возрождение искусства создания изразцов.

Кадровый центр "Работа России" Тюменской области оказал поддержку Людмиле Прилепской и помог ей открыть мастерскую по изготовлению керамических изделий и изразцов для печей. Благодаря финансовой помощи в размере 192 000 рублей, Людмила смогла приобрести необходимое оборудование для своей работы – муфельную печь для обжига керамики.

Женщины-предприниматели играют важную роль в экономике Тюменской области. Они создают новые рабочие места, способствуют развитию малого и среднего бизнеса и повышают уровень занятости населения. Служба занятости и региональные власти оказывают женщинам всестороннюю поддержку в открытии и развитии бизнеса. Консультанты Кадрового центра "Работа России" женщинам, желающим открыть свое дело, предлагают следующие бесплатные услуги:

консультирование по вопросам развития предпринимательской деятельности;

разработка бизнес-плана;

помощь в оформлении документов;

предоставление финансовой поддержки;

обучение и переподготовка.

Заявления на оказание услуг необходимо подавать на портале "Работа России". За консультацией можно обратиться в любое отделение Кадрового центра по месту проживания.