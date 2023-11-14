Аэропорт "Рощино" не затронула проблема отключения доменной зоны .aero

Отечественные авиатранспортные компании столкнулись с проблемой закрытия доступа к международной авиационной доменной зоне .aero. Администратор этой зоны, швейцарская компания SITA, прекратила оказывать услуги по регистрации и продлению доменов в этой зоне для клиентов из России с 10 ноября.

Прекращение доступа произошло практически в моменте, но многие компании все же смогли продлить на год домены, чтобы затем постепенно перейти в национальные доменные зоны.

Руководители тюменского аэропорта "Рощино" оказались очень предусмотрительными и еще год назад изменили свое основное доменное имя с tjm.aero на tjmport.ru. Так что сейчас сайт "Рощино" благодаря своевременным действиям работает без сбоев, аэропорт смог избежать серьезных проблем и продолжил свою работу без значительных перебоев.