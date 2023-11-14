Тюменцам показали, как украсят город к Новому году

В Тюмени к предстоящему Новому году установят больше елок, снежинок, звезд, ярких гирлянд и шаров - концепция оформления города опубликована на сайте горадминистрации.

Самой заметной новинкой в КАО обещает стать световой фонтан-пальма с новогодними шарами в Аллее Молодоженов и множество звёзд на кольце Интернациональная-Московский тракт.

В ЦАО елка с окошками украсит Исторический сквер, у ДК "Нефтяник" станет больше стилизованных елок, а арку Загородного сада украсят лапником с шарами и тремя елками с гирляндами и шарами, на улице Дзержинского вместо 10 поставят 17 нарядных елок, а у правительства области и облдумы "уложат" больше огромных новогодних шаров и "подарков". На площади Солнца установят елку.

В ВАО елка впервые украсит новый сквер Равновесия.

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Ранее глава города Руслан Кухарук сообщил, что при праздничном оформлении Тюмени бюджетные средства будут потрачены на установку существующих световых композиций, их ремонт и техническое обслуживание, а с новыми украшениями и оформлением новых локаций готовы помочь местные предприятия и компании.