В Тюмени в пятый раз проведут экспортный форум

15:26 13 ноября 2023
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V Тюменский экспортный форум состоится 1 декабря 2023 года в технопарке, регистрация участников открыта на сайте exportforum.ru

ТЭФ-2023 – это экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта. На форуме планируется обсудить популяризацию ВЭД и развитие навыков ведения экспорта, развитие экспорта тюменских компаний, получить  обратную связь от экспортеров, консультации экспертов и принять участие в диалоге между правительством и бизнесом.

В программе: пленарное заседание; бизнес-диалоги в формате круглого стола; экспертные сессии и мастер-классы. Участие бесплатное.

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