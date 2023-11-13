В Тюмени в пятый раз проведут экспортный форум

V Тюменский экспортный форум состоится 1 декабря 2023 года в технопарке, регистрация участников открыта на сайте exportforum.ru
ТЭФ-2023 – это экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта. На форуме планируется обсудить популяризацию ВЭД и развитие навыков ведения экспорта, развитие экспорта тюменских компаний, получить обратную связь от экспортеров, консультации экспертов и принять участие в диалоге между правительством и бизнесом.
В программе: пленарное заседание; бизнес-диалоги в формате круглого стола; экспертные сессии и мастер-классы. Участие бесплатное.
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