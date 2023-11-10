Ялуторовский производитель стеновых материалов расширил производство

Ялуторовский завод "КСМ" увеличил мощности и модернизировал производство стеновых материалов.
Для этого предприятию предоставлен земельный участок площадью 13,9 га, также на средства займа Инвестагентства Тюменской области в размере 50 млн рублей приобретено новое оборудование, установлены автоматизированные линии.
Запущен выпуск нового продукта цеха силикатных изделий — пазогребневых крупноформатных блоков. Ялуторовский завод — единственное предприятие в стране, производящее строительные блоки уникального размера до 1000 мм.
Продукция под брендом "Поревит" поставляется по Уральскому федеральному округу, в Северный Казахстан и Пермский край.
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