Моор рассказал Совету Федерации о региональных мерах поддержки рождаемости

Демографию в РФ и меры, направленные на повышение рождаемости обсудили на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ под председательством Валентины Матвиенко, одним из докладчиков выступил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона рассказал о комплексном подходе, который применяется в области, для достижения демографических показателей. Среди них, например, региональный маткапитал на первого и третьего ребенка, дополнительные социальные выплаты на приобретение жилья молодым семьям, лечение бесплодия и профилактика абортов.

"Количество семей с детьми у нас растет, сейчас их свыше 264 тысяч. При этом число многодетных семей за последние пять лет увеличилось более чем на треть – до 36,6 тысячи. Только за январь-август 2023 года, по данным Росстата, в области появилось на свет 11 668 малышей. По числу родившихся на 1 тысячу населения мы на 11 месте среди всех регионов России, и на третьем – в Уральском федеральном округе", - сообщил Моор.

Глава региона подчеркнул, что семьи с детьми и впредь смогут рассчитывать на поддержку: "Уверен, в этой сфере и на федеральном, и на региональном уровнях должен действовать простой и понятный принцип: чем больше ребятишек – тем больше поддержка. Ведь дети – залог успешного будущего России".