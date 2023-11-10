Глава Минтруда на парламентских слушаниях напомнил о мерах поддержки семей с детьми

Глава Минтруда Антон Котяков на парламентских слушаниях рассказал о мерах поддержки семей с детьми.

Важнейшим элементом демографической политики является материнский капитал. Материнский капитал ежегодно индексируется по уровню фактической инфляции с 1 февраля. В 2024 году его размер составит: на первого ребенка – почти 631 тыс. рублей, на второго ребенка – около 834 тыс. рублей.

Вместе с федеральным маткапиталом в большинстве субъектов действует региональный материнский капитал.

С 1 января 2023 года введено единое пособие на детей и беременных женщин. Этой поддержкой уже охвачено более 10 млн детей до 17 лет.

Действуют программы, направленные на приобретение жилья: "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", "Сельская ипотека", реализуется программа "Молодая семья", а также введена региональная выплата в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка.

С 1 июля в 85 регионах стартовали программы повышения рождаемости. В региональных программах более 3,6 тыс. мероприятий, из них новых – более 700. Минтрудом организован ежеквартальный мониторинг реализации программ. Также ведется работа по выработке новых решений.

Во исполнение поручений Президента разработаны поправки, которые позволят матери сохранить пособие по уходу за ребенком в случае выхода на работу до полутора лет, 2 ноября законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении.

Внесен в правительство проект указа Президента, который сохраняет право на получение выплат по уходу за ребенком-инвалидом при частичной занятости.

Разработан проект указа Президента, устанавливающий единый статус многодетной семьи и меры социальной поддержки.