В Тюменской области становится больше своих продуктов питания

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Производство пищевых продуктов в Тюменской области за 9 месцев 2023 года увеличилось на 14,4% в сопоставимых цена по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает информационный центр правительства ТО о ссылкой на данные Росстата.

За 9 месяцев 2023 года рост производства основных видов пищевых продуктов составил:

молока жидкого обработанного – на 18,1%, до 91,2 тыс. тонн;

кисломолочных продуктов – на 15,7%, до 32,3 тыс. тонн;

сливок – в 3,4 раза, до 9,0 тыс. тонн;

сыров – на 5,5%, до 778,6 тонн;

мясных полуфабрикатов - на 10,6%, до 48,5 тыс. тонн;

мяса - на 0,4 %, до 23,1 тыс. тонн;

макаронных изделий – на 2,7%, до 3,2 тыс. тонн;

кондитерских изделий – на 1,9%, до 12,2 тыс. тонн;

минеральной и питьевой воды – на 6,8%, до 95,9 млн полулитров.