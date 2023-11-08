Моор предложил разработать долгосрочную стратегию развития Тюменской агломерации

В Тюмени прошли очередные Губернаторские чтения, и хотя докладчик в своем выступлении и в слайдах сделал упор на анализ истории экономических отношений Китая и США, едва коснувшись России, последовавшие после вопросы от аудитории требовали конкретики в ответах относительно нашего региона и места России в мировой экономике. Резюмируя итоги чтений, губернатор Александр Моор подчеркнул важность стратегического планирования, причем на долгосрочную перспективу.

Чтения в этот раз были посвящены теме "Россия в формирующемся мироустройстве: новая система координат", докладчиком выступил директор Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Федор Войтоловский. Объясняя выбор темы, губернатор почеркнул, что, анализируя и прогнозируя социльно- экономические тенденции, выстраивая стратегию развития Тюменской области, власти всегда стараются "соотнести себя с рамкой России и с международной рамкой развития", а поличенную при осбуждении тем мирового масштаба информацию адаптировать и применить в региональном разрезе.

Из прозвучаших в докладе тезисов губернатор выделил два основных: во всем мире между государствами и регионами высоки конкуренция за человеческий капитал и конкуренция между глобальными городами.

С человеческим капиталом в регионе, по словам губернатора, все хорошо:

Я всегда, когда знакомлю людей, которые не были в Тюмени, с нашим городом, называю три цифры: население города на рубеже 20 и 21 веков — 500 тысяч, 2009 год — 600, 2019 - 800 и 2023 год, с учетом данных переписи, - уже 860 тысяч. Найдите мне ещё один региональный центр в России, не столицу и не морской город, который растёт такими темпами! То есть фактор нашего роста не определяется тем, что мы стягиваем на себя, как столица, либо там приезжают жить и отдыхать в комфортный климат. Это всё внутренние, социально-экономические источники роста.

Этот и другие аргументы Моор считает достаточными для того, чтобы Тюмень в союзе с Тюменским районом как городская агломерация включилась в конкурецию с глобальными городами, но для этого нужна долгосрочная стратегия развития: