Тюменская облдума приглашает жителей региона к обсуждению проекта бюджета на 2024 год

В Тюменской областной думе со 2 по 9 ноября проходят общественные обсуждения по проекту закона Тюменской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Соответствующий законопроект размещен на официальном сайте облдумы.

Первые вопросы по проекту областного бюджета от граждан уже зафиксированы, они имеют социальную направленность, в частности, людей интересуют вопросы занятости, сохранения рабочих мест, государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Также жителей региона волнует, будет ли продолжено финансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению населения водой надлежащего качества.

В облдуме отмечают, что все поступившие в ходе общественных обсуждений вопросы и предложения будут рассмотрены на заседаниях согласительной комиссии по доработке проекта закона Тюменской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Каждый гражданин, обратившийся с вопросом или предложением, получит мотивированный ответ.