Как при трудоустройстве пройти собеседование без опыта работы?

В сентябре 2023 года тюменская служба занятости представила новый сервис "Как пройти собеседование", который стал настоящей находкой для граждан, готовящихся к собеседованиям с потенциальными работодателями. За два месяца около 200 жителей области воспользовались этим сервисом.

Одной из ключевых особенностей сервиса является его универсальность. Он предоставляет полезные советы и рекомендации, которые помогут любому соискателю, несмотря на отсутствие опыта работы.

Учитывая пожелания и отзывы соискателей, служба занятости разработала отдельный блок, посвященный подготовке к собеседованию для граждан без опыта работы. Эти рекомендации будут очень полезны для безработных граждан, а также для выпускников учебных заведений, которые только начинают свою карьеру.

У многих кандидатов без опыта трудовой деятельности есть достижения в других сферах жизни, таких как учеба, спорт или другие области, которые свидетельствуют об их целеустремленности и трудолюбии. Сервис поможет акцентировать внимание работодателя на этих достижениях и продемонстрировать свою потенциальную ценность.

Все необходимые материалы, полезные советы и рекомендации по подготовке к собеседованию находятся на Интерактивном портале департамента труда и занятости населения. Сервис доступен в любое удобное для соискателя время.