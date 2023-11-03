Кухарук: третий уровень развязки возвели ради сохранения деревьев в парке Гагарина

Третий уровень развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, движение по которому открыли накануне, позволил сохранить все деревья в парке Гагарина, сообщил глава города Руслан Кухарук.

"На проектирование третьего уровня мы пошли, чтобы сохранить все деревья в парке Гагарина. Это была наша общая с жителями принципиальная позиция", - подчеркнул глава города.

Новая автодорога позволит автомобилистам быстрее проехать в Тарманы и другие удаленные от центра Тюмени районы. Не ней уже установлены дорожные знаки – временная схема движения согласована с ГИБДД. Строители обработали проезжую часть противогололедным составом.

"Я поблагодарил специалистов подрядной организации за проявленную инициативу и за проведенные дополнительные мероприятия, связанные с примыканием к улице Малышева. Эта дорога действительно разгрузит транспортную развязку на пересечении улицы Дружбы. Сейчас у нас на экспертизе находится проект, который позволит увеличить пропускную способность улиц Тимофея Чаркова и Щербакова, соединяющих заречную и центральную части города", - написал в своем телеграм-канале Руслан Кухарук.