За 10 месяцев в Тюменской области введено 1 827,4 тыс. кв. метров жилья

09:35 03 ноября 2023
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Крупные застройщики за январь-октябрь ввели 862,1 тыс. кв. метров жилья в многоквартирных домах, в секторе индивидуального жилищного строительства ввод составил 965,3 тыс. кв. метров, сообщает ГУС ТО.

Темпы строительства к аналогичному периоду прошлого года выросли на 5%. Данные по вводу жилья были озвучены на штабе Правительственной комиссии по региональному развитию. В Уральском федеральном округе введено в эксплуатацию 7,44 млн кв. м жилья, привёл данные полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев.

Теги: Владимир Якушев , строительство жилья
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