За 10 месяцев в Тюменской области введено 1 827,4 тыс. кв. метров жилья

Крупные застройщики за январь-октябрь ввели 862,1 тыс. кв. метров жилья в многоквартирных домах, в секторе индивидуального жилищного строительства ввод составил 965,3 тыс. кв. метров, сообщает ГУС ТО.

Темпы строительства к аналогичному периоду прошлого года выросли на 5%. Данные по вводу жилья были озвучены на штабе Правительственной комиссии по региональному развитию. В Уральском федеральном округе введено в эксплуатацию 7,44 млн кв. м жилья, привёл данные полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев.