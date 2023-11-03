За 10 месяцев в Тюменской области введено 1 827,4 тыс. кв. метров жилья

Крупные застройщики за январь-октябрь ввели 862,1 тыс. кв. метров жилья в многоквартирных домах, в секторе индивидуального жилищного строительства ввод составил 965,3 тыс. кв. метров, сообщает ГУС ТО.
Темпы строительства к аналогичному периоду прошлого года выросли на 5%. Данные по вводу жилья были озвучены на штабе Правительственной комиссии по региональному развитию. В Уральском федеральном округе введено в эксплуатацию 7,44 млн кв. м жилья, привёл данные полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru