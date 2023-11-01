Тюмень представила на международный фестиваль зодчества экспозицию "Врата Сибири"

На международном архитектурном фестивале "Зодчество-2023" Тюмень участвует с экспозицией "Врата Сибири" и презентует проекты сохранения зеленых зон и перспективы развития территорий в районе озер Алебашево, Круглое, улицы Дружбы, сообщил глава города Руслан Кухарук.

Фестиваль "Зодчество-2023" проходит в Москве и является масштабным смотром достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов России.

"Тюменский стенд пользуется популярностью, мы с удовольствием рассказываем о своем городе и передовых во многих отношениях проектах наших застройщиков. Тема фестиваля: "Завтра". Фактически сегодня мы даем старт будущему, опираясь на наше богатое наследие, культуру и традиции", - рассказал глава города.

Кухарук отметил, что свои экспозиции представили 20 регионов, готовые поделиться особенностями своей архитектурно-градостроительной политики и успешно реализованными практиками. Команды городов-участников не только транслируют свои ключевые достижения, делятся планами, над реализацией которых работают, но и наводят мосты с предпринимателями, дизайнерами, архитекторами для воплощения в жизнь новых проектов.

В открытии фестиваля принял участие глава Минстроя России Ирек Файзуллин, он отметил, что фетиваль стал заметной частью архитектурной и строительной жизни страны, где есть место для дискуссий, поиска новых решений, встреч единомышленников для обмена впечатлениями и опытом.

Как сопредседатель ВАРМСУ Кухарук также выступил на открытии и вместе с президентом Союза архитекторов России Шумаковым пригласил профессионалов в сфере архитектуры, строительства, дизайна в Тюмень на фестиваль "Архитектурное наследие", который пройдет в 2024 году.