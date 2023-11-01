Работодатели будут искать сотрудников по цифровому следу

13:33 31 октября 2023
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Работодатели будут искать сотрудников по цифровому следу - специальная система будет изучать курсовые работы, дипломы, научные публикации и базы данных потенциальных работников, рпишет РИА Новости со сслкой на Центр компетенций НТИ.

На основе полученных данных будут подбираться самые подходящие кандидаты. Система может заработать с 2026 года. Наиболее востребованной она будет в IT, строительстве, юриспруденции и медицине.

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