На тобольском "ЗапСибНефтехиме" модернизируют очистные установки

Реконструкция комплекса очистных сооружений пройдет на предприятии "ЗапСибНефтехим", входящем в группу СИБУР. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по итогам оценки изменений проектной документации. Повторная экспертиза прошла в форме экспертного сопровождения, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Модернизация производственных мощностей на нефтехимических предприятиях холдинга СИБУР проводится в рамках соглашения с Минэнергетики РФ. На заводе "ЗапСибНефтехим" идет реконструкция комплекса сооружений для очистки солесодержащих стоков по технологии возвратного водоснабжения.

Главный эксперт проекта Наталья Соснина:

На предприятии проводится техническое перевооружение канализационной насосной станции солесодержащих стоков, узла обработки промывных вод в здании очистки солесодержащих стоков. Проект также включает строительство резервуара исходной воды, резервуаров-накопителей ультрафильтрата; реконструкцию узла предварительной очистки солесодержащих сточных вод, внутрицеховой эстакады технологических трубопроводов парка гексена-1.

Модернизация направлена на увеличение производительности очистных установок и повышение качества очищенной воды, которая используется для снабжения установки деминерализации воды на производстве пиролиза "ЗапСибНефтехим". После предыдущей госэкспертизы в проект вносились корректировки. В ходе экспертного сопровождения они получили подтверждение соответствия техническим регламентам, экологическим и иным установленным требованиям.