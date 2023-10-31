Тюменская служба занятости помогает лдям с ОВЗ найти работу

Вопросы поддержки и занятости людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на выездном заседании депутаты Тюменской облдумы, представители органов власти и общественных организаций.

Участники совещания посетили специализированное учебно-реабилитационное предприятие для инвалидов "Тюмень-Старт". Здесь инвалиды изготавливают швейные и бумажные изделия: салфетки и туалетную бумагу.

Было отмечено, что для адаптации инвалидов в обществе реализуется комплекс различных региональных мероприятий.

С начала 2023 года в органы службы занятости населения Тюменской области обратились за содействием в поиске подходящей работы 1685 граждан с инвалидностью (50 инвалидов по зрению). При содействии органов службы занятости населения трудоустроено 1049 инвалидов (32 инвалида по зрению) или 62,3% от общего числа лиц с инвалидностью, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы (64% инвалиды по зрению).

Основными механизмами обеспечения занятости граждан с инвалидностью являются мероприятия активной политики занятости. При содействии службы занятости создаются временные и дополнительные рабочие места, организуются оплачиваемые общественные работы. Граждане с инвалидностью выходят на самозанятость.

С 2019 года в арсенале органов службы занятости для инвалидов, нуждающихся в индивидуальном подходе, есть государственная услуга по организации сопровождения занятости.

- Специалисты центра занятости населения не просто предлагают сегодня гражданину с инвалидностью рабочие места, но и оказывают индивидуальную помощь при его трудоустройстве. Создают условия для осуществления трудовой деятельности и ускорения адаптации на рабочем месте, а при необходимости помогают освоить доступный маршрут передвижения от дома до места работы и по территории организации до рабочего места. В 2023 году государственная услуга оказана 36 инвалидам, из которых четверо имеют ограничения по зрению, - отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Мероприятие было организовано в рамках традиционного месячника "Белая трость", куратором которого является Тюменская областная организация Всероссийского общества слепых.