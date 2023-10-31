Тюменские участники Бумбатла за три недели сдали почти 355 кг макулатуры

Тюменцы принимают активное участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл. С начала экосостязания, 10 октября, горожане принесли в тюменские экодома почти 355 килограммов бумаги, сообщает пресс-служба ТЭО.

БумБатл проходит до 15 ноября в поддержку нацпроекта "Экология". Для участия нужно зарегистироваться на сайте бумбатл.рф и сдать бумагу в ближайший экодом.

"Тюменские экодома являются официальными точками приёма макулатуры в рамках #БумБатл. Мы ждем жителей города в любом из трёх наших мультицентрах в городе Тюмени, но советуем посетить именно экодом "Сити Молл", поскольку там организован самый удобный доступ для гостей с большим объёмом вторсырья и просторной парковкой. А масштабы сдаваемой макулатуры действительно радуют: например, одна из участниц принесла более 140 килограммов бумаги, чуть меньше – почти 132 килограмма – поступило от команды детского сада № 61. Тройку лидеров пока что замыкает участница, сдавшая около 49 килограммов", – отметили в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Всех участников "БумБатла" ждут призы. Топ-100 самых творческих получат приятные подарки, а топ-20 из них станут обладателями главного приза. Кроме того, награды от организаторов конкурса получат и креативные блогеры, которые опубликуют посты в поддержку акции с хештегами #БумБатл #НацпроектЭкология и #Экосистема.