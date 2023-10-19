Семинар по охране труда в сфере строительства в Тюмени заинтересовал боле ста специалистов отрасли

В Тюмени семинар-практикум "Охрана труда в строительстве" полсетило более ста руководителей и специалистов данно сферы. Особое внимание было уделено участию работодателей в мониторинге условий и охраны труда, проводимого дептруда ТО, а также в определении перспективной кадровой потребности, в том числе в области "Техносферной безопасности".

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров представил информацию о состоянии условий и охраны труда в организациях строительства. Он отметил необходимость проведения обучения по охране труда руководителей и специалистов, специальной оценки условий труда, оценки профессиональных рисков с целью снижения производственного травматизма. В настоящее время порядка двух тысяч работников организаций строительства не прошли необходимого обучения, а темпы проведения специальной оценки снизились.

Особое внимание было уделено участию работодателей в мониторинге условий и охраны труда, проводимого департаментом, а также в определении перспективной кадровой потребности, в том числе в области "Техносферной безопасности".

Директор Союза "СРОСТО" Елена Катаева обратила внимание на значимость проведения независимой оценки квалификации в строительной отрасли. Она подчеркнула, что с 1 сентября 2022 года такая оценка стала обязательной для включения в Национальный реестр специалистов в области строительства. Кроме того, она сообщила, что в рамках проведения независимой оценки квалификации работодатели могут получить информацию о том, как улучшить условия труда на своих объектах.

На семинаре также выступила специалист-практик Марина Шобохонова (Москва), которая подробно рассказала о методах и организации системы управления охраной труда в строительной отрасли, а также о том, как использовать информационные технологии для обеспечения охраны труда в строительстве.

Семинар был организован департаментом труда и занятости населения Тюменской области совместно с Союзом "СРОСТО" и учебным центром "Сигур эксперт". Такие семинары-практикумы играют важную роль в повышении осведомленности и обмене опытом между руководителями и специалистами в области охраны труда в строительстве. Они способствуют улучшению безопасности и качества работы в данной отрасли.