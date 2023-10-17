Комбинат школьного питания в Тюмени проведет открытый отбор более 30 специалистов

Возможность трудоустройства на крупнейшее предприятие в сфере организации школьного питания представится тюменцам 18 октября.

Областной Кадровый центр "Работа России" организует открытый отбор для АО "Комбинат школьного питания "Центральный". Кадровые специалисты предприятия предложат соискателям 34 вакансии. Среди них пекарь, официант, повар, кухонный рабочий и другие.

На мероприятии можно узнать подробности о вакансиях, системе оплаты труда, социальных гарантиях, а также возможностях и преимуществах работы в КШП "Центральный". Те, кто придут с готовым резюме, смогут на месте пройти собеседование и решить вопрос с трудоустройством прямо на встрече.

Мероприятие пройдет в Штабе общественной поддержки Тюменской области 18 октября с 12 до 13 часов, по адресу ул. Водопроводная, 36.