В Тюмени открыли новый участок дороги на улице Фармана Салманова

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В районе Тюменской слободы по улице Фармана Салманова, на участке от ЖК "Скандия" до жилого дома № 14, открыли движение. В эксплуатацию сдан объект протяженностью 1,57 км, собщили в администрации города.

Открытый участок представляет собой шестиполосную магистраль и призван разгрузить дороги внутри жилого района.

Строительство участка велось с опережением графика (зимой специалисты подрядной организации занимались устройством ливневой канализации, прокладывали инженерные сети) - дорожникам удалось раньше срока привести в готовность участок от улицы Заполярной до жилого дома № 14 по улице Фармана Салманова и открыть его для движения. Согласно муниципальному контракту срок окончания строительства улицы Фармана Салманова (в границах улиц Губернской – Закалужской – Московский тракт) – 15 ноября 2024 года. Общая протяженность автодороги составит 2,3 км. Проект реализуется за счет механизмов нацпроекта "Жилье и городская среда".

Замдиректора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин:

Для движения открыли пока только часть улицы. На ней установлены светофорные объекты, которые запрограммированы на работу в условиях больших транспортных потоков, что и предусмотрено проектом. Улица Фармана Салманова магистрального типа, однако эксплуатация первых дней работы этого участка показала очень активное движение транспорта с пересекающих дорог. Длительное ожидание у светофоров создает пробки. К решению данного вопроса были привлечены специалисты "Тюменьгортранса". Потребовалось некоторое время, чтобы проанализировать транспортные потоки и с учетом всех вводных произвести перенастройку светофорных объектов. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, но мы продолжаем держать ее на контроле.

На всем протяжении участка произведены работы по устройству ливневой канализации, переустройству инженерных сетей. На объекте обустроены тротуары, наружное освещение. На пересечении улиц Фармана Салманова и Заполярной впервые организовано светофорное регулирование велодорожки. Также для удобства жителей микрорайона обустроено большое количество парковочных мест.