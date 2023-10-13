По реализации нацпроектов и федеральных программ Тюменская область входит в число регионов-лидеров

Промежуточные итоги развития строительной отрасли за 9 месяцев 2023 года, задачи, стоящие перед строительным сектором, а также ход реализации нацпроектов и федеральных программ обсудили на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Марат Хуснуллин поблагодарил регионы за выполнение показателей по национальным проектам и программам и отметил наиболе успешные регионы:

Высокую планку работы хочу отметить в Нижегородской области, Республике Татарстан, Пензенской области, Республике Башкортостан, Чеченской Республике, республиках Бурятия и Адыгея, Самарской и Тюменской областях, Чувашской Республике.

Тюменский губернатор Александр Моор сообщил, что отконтрактование средств в рамках реализации нацпроектов в Тюменской области составило 99% от годового плана. "Финансирование национальных проектов запланировано 19 млрд 200 млн рублей, в том числе 3,8 млрд - средства федерального бюджета", - назвал он основные цифры.

Ввод жилья в Тюменской области планируется на уровне прошлого года. Программа дорожного строительства будет выполнена в полном объеме - в регионе приведут в порядок 350 км автодорог. С применением средств инфраструктурных кредитов реализуются четыре объекта. В текущем году вместе со школой на 1200 мест планируется завершение строительства ул. Калинина в Тюмени.