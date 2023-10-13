Улицу Тимофея Кармацкого в Тюмени открыли для движения

Улица Тимофея Кармацкого открыта для движения. Новая четырехполосная дорога протяженностью 1,85 км соединила улицы Профсоюзную и Мельникайте, сообщил глава города Руслан Кухарук.

Глава города подчеркун, что новая дорога значительно разгрузит в этом районе основные магистрали. Строительство улицы выполнено в сжатые сроки.

"Объем работ был огромный, и проект изначально непростой: важно было учесть геометрию строящихся микрорайонов, провести работы по устройству ливневой канализации, переустройству инженерных коммуникаций и поднять уровень дороги. Также мы ставили задачу, чтобы были запроектированы широкие тротуары, велодорожки и освещение", - рассказал Кухарук.

Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин сообщил о работах, которые проводятся в этом районе. В планах - закончить строительство дорог в квартале улиц Алебашевской – Дружбы – Мельникайте – реки Туры (ул. Е. Войнова, ул. Пожарных и Спасателей, ул. Братьев Бондаревых), общая протяженность составит 1,62 км. Также завершатся работы по ул. Газовиков (участок ул. Муравленко).

В 2024 году на улице Тимофея Кармацкого установят умные остановки и запустят общественный транспорт.