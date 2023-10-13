Противопожарная служба и ГУ МЧС по Тюменской области получили новую технику

Семь пожарно-спасательных автомобилей и две единицы специальной техники предназначены для противопожарной службы Тюменской области и Главного управления МЧС России по региону. Машины будут работать в том числе в Вагайском, Армизонском, Аромашевском районах.

Ключи пожарным вручил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов. Машины закуплены в рамках выполнения государственной программы Тюменской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, гражданской обороны".

"Стало хорошей традицией – вручать ключи от новых пожарных машин. Вся техника произведена на базе отечественных автомобилей, оснащена современным пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным инструментом. Планомерно мы движемся к обновлению и замене устаревшей техники", - рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.