Почту ямальцам будут доставлять тюменские "Хищники"

Почта России купила у тюмеснкой компании-производителя два вездехода "Хищник" и снегоход с грузовыми санями для доставки почты на Ямале, сообщает пресс-слжуба ведомства.

Снегоболотоходы уже в Салехарде - своим ходом прошли 1 800 км пути из Тюмени. С декаюря они будутразовзить почту в труднодоступные населённые пункты Ямальского, Приуральского, Шурышкарского районов Ямала. Снегоходы будут работать на почтовом маршруте Лабытнанги-Салехард при обмене с сортировочным центром.

Директор регионального управления Почты России Ольга Минина:

Порядка трети всех почтовых отделений Ямала находятся в труднодоступных и удалённых территориях, поэтому для нашей работы такой транспорт повышенной проходимости является идеальным. Уверена, что теперь мы будем быстрее доезжать до населённых пунктов Ямала, куда раньше было добраться сложно.

В реизеотмечается, что за последние три года — это первое подобное обновление специализированного транспорта высокой проходимости для доставки почты на Ямале. Сейчас почтовики эксплуатируют один вездеход "Трекол" и снегоход.

Для обслуживания нового транспорта водители уже завершают переобучение на права категории А3. Снегоболотоходы марки "Хищник" отечественного производителя из Тюменской области имеют внушительные размеры – вес 4,2 т, длина 7 м, ширина 2,5 м, высота 3,3 м. Грузоподъёмность на плотных грунтах составляет 1 300 кг. Дополнительно к снегоболотоходу Почта также пробрела крытый прицеп вместимостью в 1,5 т.