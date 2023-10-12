130 двоен и 4 тройни родилось в Тюменской области за 9 месяцев 2023 года

За 9 месяцев 2023 года в Тюменской области зарегистрировано более 13,5 тысяч рождений, из которых более 2 тысяч новорожденных зарегистрировано через суперсервис "Рождение ребенка", сообщает загс Тюменской области.
Мальчиков зарегистрировано на 550 больше, чем девочек.
Родителями двойняшек стали 130 семей, тройни зарегистрированы в 4-х семьях.
Лидирующие позиции в рейтинге самых популярных имён занимают Александр, Артём, Михаил, Матвей, Максим и София, Ева, Анна, Мария, Виктория.
Нарекали детей и необычными именами - Яромир, Космос, Князь, Енисей, Авдей и Мальвина, Луна, Мелиса, Ульвия, Маруся.
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