В Тюменской области с начала 2023 года введено в эксплуатацию 1,541 млн кв. метров жилья

В Тюменской области на 1 октября 2023 года введено 1 млн 541,3 тыс. кв. метров жилой площади. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, приводит цифры Главное управление строительства Тюменской области.
Строительство жилья в Тюменской области ведут 114 компаний. В прошлом году регион показал рекордные цифры ввода жилья - 2 245,41 тыс. кв. метров, выйдя на третье место в России по вводу жилья на 1 жителя.
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