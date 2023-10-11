В Тюменской области с начала 2023 года введено в эксплуатацию 1,541 млн кв. метров жилья

В Тюменской области на 1 октября 2023 года введено 1 млн 541,3 тыс. кв. метров жилой площади. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, приводит цифры Главное управление строительства Тюменской области.

Строительство жилья в Тюменской области ведут 114 компаний. В прошлом году регион показал рекордные цифры ввода жилья - 2 245,41 тыс. кв. метров, выйдя на третье место в России по вводу жилья на 1 жителя.