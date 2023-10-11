Моор примет участие в обсуждении промышленной кооперации России и Киргизии

В городе Джалал-Абад проходит X российско-киргизская межрегиональная конференция "Новые горизонты промышленной кооперации России и Кыргызстана", участие в мероприятиях принимает и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Всего на участие в конференции участие заявлено около 200 представителей бизнеса из 15 регионов России и всех областей Киргизии. В рамках деловой программы пройдет пленарное заседание с участием органов власти, а также глав регионов и областей двух стран.