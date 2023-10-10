В Тюменской области на 1% увеличили квоту для трудоустройства инвалидов

С января 2024 года для организаций, численность работников которых превышает 100 человек, размер квоты для трудоустройства инвалидов будет составлять 4% от среднесписочной численности работников (постановление Правительства Тюменской области от 28.09.2023 № 625-п). В текущем году он установлен в размере 3%.

Размер квоты для организаций численностью от 35 до 100 человек остался прежним - 3%. Также без изменений (0,3% от среднесписочной численности работников) осталась квота по специальным рабочим местам для организаций, численность работников которых превышает 100 человек.

Квота рассчитывается работодателем ежегодно, до 1 февраля, исходя из среднесписочной численности работников за IV квартал предыдущего года (постановление Правительства РФ от 14.03.2022 № 366). Норма считается выполненной, если на все созданные или выделенные рабочие места трудоустроены инвалиды.