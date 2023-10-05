Более 10 тысяч детей родилось в Тюменской области за январь-июль 2023 года

Число родившихся за январь-июль 2023 года в Тюменской области составило 10084 новорожденных, сообщает депэкономики ТО со ссылкой на оперативные данные Росстата.
По числу родившихся на 1 000 населения среди субъектов РФ Тюменская область занимает 10 место и 2 место среди субъектов Уральского федерального округа.
✔️Тюменская область – 10,8 промилле;
✔️Уральский федеральный округ – 9,6 промилле;
✔️Российская Федерация – 8,6 промилле.
За январь-июль 2023 года миграционный прирост в Тюменской области составил 4275 человек (11 место среди субъектов Российской Федерации и 2 место среди субъектов Уральского федерального округа).
С учетом естественного и миграционного приростов численность населения Тюменской области по состоянию на 01.08.2023 составила 1613,4 тыс. человек, увеличившись с начала текущего года на 4,9 тыс. человек.
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