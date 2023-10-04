Кухарук: сквер Равновесия - уникальное и интересное место для отдыха горожан

Сквер Равновесия - это долгожданный подарок для жителей Восточного округа и для всех тюменцев, которые приняли в его проектировании и создании непосредсвенное участие.

За создание этого сквера на месте пустыря на платформе "Я решаю!" проголосовало более 6 тысяч тюменцев, общественное пространство было решено посвятить легендарному символу Тюмени – весам. План застройки разрабатывался с учётом пожеланий жителей, спортсменов, ветеранов, предпринимателей.

"Я благодарен за новый сквер строителям, кураторам национального проекта "Жильё и городская среда", специалистам управы Восточного округа и жителям, которые проявляли активность и высказывали свои предложения. МЫ ВМЕСТЕ создали уникальное и интересное место для отдыха и отразили в нём историю нашего города". - полчеркнул глава города Руслан Кухарук.

На территории сквера есть игровое пространство для детей младшего и старшего возраста, спортивная зона с тренажёрами и скейт-боул, площадки для выгула собак, в центральной зоне отдыха много деревьев и установлен арт-объект. На открытии сквера присутствовали участники конкурса "Тюменская марка". Они не только сделали выставку, посвящённую весам и тюменскому купечеству, но и приняли участие в высадке деревьев.