Служба занятости помогла 400 тюменцам старше 50 лет получить новые профнавыки

С начала 2023 года 400 граждан старше 50 лет прошли повышение квалификации или получили новую профессию. Обучение проводилось в рамках государственной услуги и федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".

В Тобольске тринадцать соискателей старшего поколения, шесть из которых – женщины, прошли профессиональное обучение по профессии "охранник" и успешно трудоустроились на предприятия города. У всех граждан за плечами большой трудовой опыт: водителей, аккумуляторщиков, плиточников-облицовочников, плотников и других рабочих специальностей.

Задача консультантов Кадрового центра адаптировать людей предпенсионного возраста к быстро меняющемуся рынку труда, помочь в выборе предполагаемой профессии. Психолог с каждым проводит индивидуальную работу. За каждым гражданином закреплен куратор, который ведет соискателя до трудоустройства. Подать заявку на обучение можно на портале "Работа России".