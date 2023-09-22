Профессиональное обучение для безработных граждан: поддержка и возможности службы занятости

Безработные граждане могут пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости.

На обучение направляют, если невозможно найти подходящую работу из-за отсутствия необходимой квалификации; если требуется изменить профессию из-за отсутствия работы, соответствующей имеющейся квалификации; если гражданин потерял способность выполнять работу по имеющейся квалификации.

Для получения госуслуги необходимо быть признанным в установленном порядке безработным, в соответствии с законодательством о занятости населения. Заявление можно подать через личный кабинет на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" (trudvsem.ru).

Обучение граждан осуществляется по востребованным на рынке труда профессиям, с использованием перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан. Перечень таких профессий формируется на основе анализа тенденций рынка труда и содержит 209 позиций.

В период прохождения профессионального обучения за безработными гражданами сохраняется право на получение пособия по безработице. При направлении безработных граждан на профессиональное обучение в другую местность им оказывается финансовая поддержка, включающая оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно; суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно; оплату найма жилого помещения на время обучения.

В 2023 году органами службы занятости было направлено на обучение 684 человека. Наиболее востребованными профессиями для обучения являются бухгалтер, инспектор по кадрам, специалист по маникюру, специалист по закупкам, парикмахер, водитель категории С и Д, тракторист, кладовщик, охранник и младший воспитатель. В настоящее время уже 357 человек, завершивших обучение, трудоустроены.